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Александр Галлямов отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах» в парном катании

Александр Галлямов отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах» в парном катании
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова коллеги по сборной России Александры Бойковой о «тупых спортсменах», которым обычно «проще даётся» кататься, чем умным, которым мешает множество мыслей в голове.

«Нас часто спрашивают, в чём секрет наших побед? Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна (Москвина. — Прим. «Чемпионата») главная, нам эти секреты не открывают. Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать — надо тупо чисто катать», — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Отметим, что позднее Бойкова заявила, что не подразумевала конкретных имён под «тупыми спортсменами» и лишь пыталась описать общую тенденцию, которая развивается не только в России, но и на международной арене.

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