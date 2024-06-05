Александр Галлямов отреагировал на слова Бойковой о «тупых спортсменах» в парном катании

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов отреагировал на слова коллеги по сборной России Александры Бойковой о «тупых спортсменах», которым обычно «проще даётся» кататься, чем умным, которым мешает множество мыслей в голове.

«Нас часто спрашивают, в чём секрет наших побед? Про магию говорить не могу, там Тамара Николаевна (Москвина. — Прим. «Чемпионата») главная, нам эти секреты не открывают. Мы же пользуемся одной формулой. Чтобы побеждать — надо тупо чисто катать», — написал Галлямов в своих социальных сетях.

Отметим, что позднее Бойкова заявила, что не подразумевала конкретных имён под «тупыми спортсменами» и лишь пыталась описать общую тенденцию, которая развивается не только в России, но и на международной арене.