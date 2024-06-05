Тренер Москвина отреагировала на слова Бойковой о «тупых спортсменах»

Российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала слова бывшей ученицы Александры Бойковой о «тупых спортсменах», которые обычно показывают более стабильные результаты и чище катаются, чем умные, которым мешает множество мыслей в голове.

«Стоп-стоп-стоп! Я не комментирую ничьих высказываний, которых я не видела и не хочу видеть», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».

Отметим, что позднее Бойкова заявила, что не подразумевала конкретных имён под «тупыми спортсменами» и лишь пыталась описать общую тенденцию, которая развивается не только в России, но и на международной арене.

Напомним, в прошлое межсезонье Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли из группы Тамары Москвиной, в которой тренировались семь лет, к Этери Тутберидзе. У Москвиной продолжают тренироваться их главные соперники — чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов.