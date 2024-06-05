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«Были слабые стопы, недокруты». Тренер Лютиков — о Камиле Валиевой в детстве

«Были слабые стопы, недокруты». Тренер Лютиков — о Камиле Валиевой в детстве
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Тренер Игорь Лютиков вспомнил, как тренировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, чемпионку мира среди юниоров и обладательницу мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, в детском возрасте. По его словам, Валиева ещё тогда обладала большим потенциалом, но одновременно с этим имела множество проблем с техникой.

«Камила у меня всегда такой звёздочкой в душе была – мало того что талант такой, так ещё и первая спортсменка в моей тренерской карьере. Хотя сначала Камилу не воспринимали. Трудно поверить, но у Камилы были слабоватые стопы, недокруты на всех прыжках. У неё была очень хорошая растяжка – и всё. Мне знакомые говорили постоянно: «Да что ты с ней возишься? Кому нужна эта растяжка, программы, если прыжков нет?» А потом мы подтянули прыжки. И лет в восемь она на открытой Москве уже прыгала двойной аксель, что для того времени было отличным результатом.

После этого она фурор в интернете произвела с «лебединой» программой. Помню, мама пришла как-то на тренировку, показывает телефон: «Игорь Александрович, у нас 10 тысяч просмотров!» Я уже стал побаиваться, как бы на этой почве не выросла корона. Но Камила каким-то образом всё это выдерживала. Она не расслаблялась – наоборот, слава помогала ей собираться, ей хотелось показать результат ещё лучше», — приводит слова Лютикова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.

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