Тренер Лютиков рассказал, как Валиева подвергалась буллингу в детстве

Тренер Игорь Лютиков рассказал, как российская фигуристка Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, подвергалась буллингу, когда тренировалась у него в группе в детском возрасте.

«В какой-то момент Камила подверглась буллингу со стороны других девочек в группе. Я их специально взял, чтобы ей не скучно одной было, а в итоге это привело вот к чему. Мы тогда поехали на сбор в Таллин, и мама одной спортсменки была ответственна за всех детей. У нас был плотный график. Недели две-три это всё длилось. Затем та мама-ответственная подошла ко мне и рассказала, что произошёл инцидент с дракой. Но из её слов я понял это так, что виноватой была Камила – якобы она не сдержалась. У неё ещё в момент драки коньки в руках были. А на самом деле её травили. Она этими коньками от них отмахивалась, защищалась. Их двое-трое было, все девочки взрослее неё, а она одна. И ведь не рассказала ничего, сама решила разобраться. Представляете, какой характер сильный у девочки? Она ни маме, ни мне не жаловалась, что есть какие-то проблемы. Решила, что справится сама», — приводит слова Лютикова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.