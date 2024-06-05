Бывший тренер Валиевой ответил, сможет ли фигуристка вернуться после дисквалификации

Тренер Игорь Лютиков, который тренировал российскую фигуристку Камилу Валиеву, чемпионку мира среди юниоров и обладательницу мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, в детском возрасте, ответил, сможет ли фигуристка вернуться в профессиональный спорт после дисквалификации. По его словам, Валиевой будет сложно конкурировать с молодым поколением спортсменок.

«Если честно, очень сложно ей будет. Она сильный спортсмен, но, когда она получит возможность вернуться, уровень уже будет совсем другой. В женском одиночном с этим трудно. В танцах, в парах бывали случаи, но в этих видах всё же нет таких скачков. А у девочек сейчас всё меняется каждый год. Лена (Костылева — Прим. „Чемпионата“), к примеру, через год уже все четверные будет прыгать, если ничего не случится. У неё уже есть сальхов, тулуп и тройной аксель. Через год она будет делать флип или лутц. Маргарита Базылюк – всё то же самое. Потом пойдут на соревнованиях эти немыслимые каскады 4-4, тройной аксель – четверной тулуп. Когда техника хорошая и девочка компактная, там крутить можно что угодно», — приводит слова Лютикова «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.