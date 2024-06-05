Тренер Лютиков: мама Елены Костылевой называла меня бездарем

Тренер Игорь Лютиков рассказал о конфликте с мамой его бывшей ученицы Елены Костылевой. По его словам, мать фигуристки называла его бездарностью.

«Однажды мама пришла ко мне, начала выговаривать, что мы настолько загубили Лену, что она разучилась кататься и прыгать. У нас возмущение – мы взяли и загубили? Буквально недавно отправляли маме видео с прокатом под музыку – а там два тройных акселя, два четверных сальхова, четверной тулуп, попытки четверного флипа и лутца. Набор потрясающий для конца сезона! И тут спустя неделю мама приходит на тренировку – и мы уже бездари?..

В ответ на это я и сказал им искать другого тренера. Вот с чего всё и началось. Затем она не приехала на летний сбор, хотя мама говорила, что Лену якобы не пустили и не позвали. Хотя мы сбор-то этот и делали специально под Лену!» — приводит слова Лютикова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце сезона-2023/2024 12-летняя российская фигуристка Елена Костылева ушла из школы «Москвич» от тренера Игоря Лютикова в академию двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира Евгения Плющенко.

Несмотря на столь юный возраст, Костылева уже успела потренироваться под руководством таких именитых специалистов, как Сергей Давыдов, Этери Тутберидзе, Вадим Раевский и Виктория Буцаева. Что касается титулов, то Елена является чемпионкой Москвы и обладательницей золотой медали первенства России среди юниоров.