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Федерация фигурного катания России утвердила состав сборной на новый сезон

Федерация фигурного катания России утвердила состав сборной на новый сезон
Аделия Петросян
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила состав национальной команды на сезон-2024/2025. Список сборной опубликован на сайте федерации.

  • Женское одиночное катание: Алина Горбачёва, Софья Муравьёва, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Анна Фролова, Вероника Яметова;
  • Мужское одиночное катание: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк, Даниил Самсонов, Евгений Семененко;
  • Танцы на льду: Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин;
  • Парное катание: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

В резервный состав попала Софья Акатьева, который прошлый сезон пропускала из-за травмы.

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