Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ФФККР утвердила состав юниорской сборной на новый сезон-2024/2025

ФФККР утвердила состав юниорской сборной на новый сезон-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также утвердила состав юниорской сборной на сезон-2024/2025. Список команды опубликован на сайте федерации.

  • Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Софья Дзепка, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина;
  • Юноши: Эдуард Каратынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов;
  • Парное катание: Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик;
  • Танцы на льду: Арина Горшенина и Илья Макаров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.
Материалы по теме
Федерация фигурного катания России утвердила состав сборной на новый сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android