ФФККР утвердила состав юниорской сборной на новый сезон-2024/2025
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также утвердила состав юниорской сборной на сезон-2024/2025. Список команды опубликован на сайте федерации.
- Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Софья Дзепка, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина;
- Юноши: Эдуард Каратынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов;
- Парное катание: Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик;
- Танцы на льду: Арина Горшенина и Илья Макаров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.
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