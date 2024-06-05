ФФККР утвердила состав юниорской сборной на новый сезон-2024/2025

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) также утвердила состав юниорской сборной на сезон-2024/2025. Список команды опубликован на сайте федерации.

Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Софья Дзепка, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина;

Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Софья Дзепка, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина; Юноши: Эдуард Каратынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов;

Эдуард Каратынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов; Парное катание: Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик;

Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик; Танцы на льду: Арина Горшенина и Илья Макаров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.