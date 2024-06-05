Алина Загитова станет послом Игр БРИКС в Казани

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова станет послом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня.

«Алина Загитова 6 июня будет представлена как посол Игр БРИКС», – приводит слова своего источника «РИА Новости Спорт».

Отметим, что вместе с Загитовой в послы посвятят бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александра Поветкина.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.

В ближайшее время в столице Татарстана, где пройдут Игры, должно начаться строительство школы фигурного катания имени Загитовой.

На данный момент участие в играх БРИКС подтвердили представители 97 стран. На турнире ожидается около 5 тыс. участников, в том числе более 4 тыс. иностранцев.