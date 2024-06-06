Видео: зажигательный танец фигуристки Аделии Петросян в честь своего дня рождения

Чемпионка России в одиночном женском катании, победительница российского финала Гран-при и Спартакиады сильнейших Аделия Петросян исполнила зажигательный танец в честь своего 16-летия. В среду, 5 июня, фигуристка праздновала свой день рождения.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором спортсменка танцует в воде под композицию итальянского дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр «Felicita».

«Мне сейчас так весело! Спасибо за вашу любовь!» — написала Петросян в своём аккаунте в социальных сетях.

В данный момент Аделия Петросян проводит свой отпуск в Таиланде.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Петросян выиграла все главные официальные соревнования — чемпионат России, Всероссийскую Спартакиаду сильнейших, а также два этапа российского Гран-при, где она принимала участие. На чемпионате России по прыжкам она заняла второе место, уступив лишь Маргарите Базылюк.