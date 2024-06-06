«Для меня это честь и радость». Загитова — о роли посла Игр БРИКС

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что сразу же согласилась на предложение стать послом Игр БРИКС.

«Для меня это честь и радость. Как только мне предложили стать послом, сразу же согласилась. Это близкий мне регион, в котором мы будем вместе развивать спорт в рамках крупнейшего спортивного события. Нам необходимо объединять людей благодаря спорту», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Ранее стало известно, что вместе с Загитовой послом соревнований станет бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин.

На данный момент участие в играх БРИКС подтвердили представители 97 стран. На турнире ожидается около 5 тыс. участников, в том числе более 4 тыс. иностранцев.