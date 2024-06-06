Загитова заявила, что думает о поступлении в магистратуру, так как учение — свет

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня, заявила, что думает о поступлении в магистратуру, так как «учение — свет». Спортсменка также посоветовала окружающим последовать её примеру.

«Я пока не закончила бакалавриат, впереди дипломная работа. Скорее всего, да, раздумываю о том, чтобы пойти в магистратуру, потому что учение — свет. Всем советую», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Отметим, что Загитова является студенткой РАНХиГС. Помимио победы на Олимпиаде, она выиграла финал Гран-при (2017), стала первой на чемпионатах Европы и России (2018), в 2019 году стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.