Стало известно, когда американских и японских фигуристов наградят медалями за ОИ-2022

Была назначена дата церемонии награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпийских игр 2022 года. По сообщению журналистки USA Today Кристин Бреннан, она пройдёт 7 августа 2024 года в рамках летних Игр в Париже.

Напомним, изначально на Олимпийских играх в Пекине медали в командных соревнованиях распределились следующим образом: Россия — первое место (74 балла), США — второе (65), Япония — третье (63).

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.

Теперь золотые медали получат фигуристы из США, серебряные — японцы. Так как из общего числа баллов россиян были вычтены только те, что получила Валиева, канадская сборная не смогла претендовать на топ-3.