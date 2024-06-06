Академия Плющенко требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена

Сегодня, 6 июня, стало известно, что академия «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена.

«В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года», – сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В информации по делу указано, что ответчиком является Н. С. Парсегова. Отметим, что в мае прошлого года от Евгения Плющенко ушла 12-летняя фигуристка Арина Парсегова. Теперь она тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.