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Академия Плющенко требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена

Академия Плющенко требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена
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Сегодня, 6 июня, стало известно, что академия «Ангелы Плющенко», которую возглавляет двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена.

«В Никулинский районный суд города Москвы поступило гражданское дело по иску Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании задолженности на сумму 1,9 миллиона рублей. Требования основаны на одностороннем отказе ответчика от исполнения договора о спортивной подготовке и совершении агентских действий.

Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года», – сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В информации по делу указано, что ответчиком является Н. С. Парсегова. Отметим, что в мае прошлого года от Евгения Плющенко ушла 12-летняя фигуристка Арина Парсегова. Теперь она тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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