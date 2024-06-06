Рудковская подтвердила информацию о суде с ушедшей из Академии Плющенко фигуристкой

Продюсер Яна Рудковская подтвердила информацию о том, что в академии «Ангелы Плющенко», которую возглавляет её муж, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, требует 1,9 миллиона с ранее ушедшего от них спортсмена.

Речь идёт о 12-летней фигуристке Арине Парсеговой. С мая 2024 года она тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«У нас спор по договору, мы действительно будем судиться с родителями Парсеговой», – приводит слова Рудковской «Матч ТВ».

По информации, опубликованной в социальных сетях судов общей юрисдикции города Москвы, задолженность 1,9 миллиона касается затрат на спортивную подготовку и совершение агентских действий. Рассмотрение дела назначено на 17 июля 2024 года.