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Школу по фигурному катанию имени Загитовой планируют открыть в 2025 году

Школу по фигурному катанию имени Загитовой планируют открыть в 2025 году
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что школу олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть в 2025 году.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, а в 2019-м стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.

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