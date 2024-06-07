Школу по фигурному катанию имени Загитовой планируют открыть в 2025 году

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что школу олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть в 2025 году.

«Все в работе, формируем проект, летом будет уже финальная часть. Мы согласовали техническое задание, думаю, что в этом году начнем строить, а в следующем году запустим», — приводит слова Леонова ТАСС.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, а в 2019-м стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.