Алина Загитова заявила, что собирается попробовать себя в тренерской деятельности

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова сообщила, что планирует попробовать себя в тренерской деятельности. По словам спортсменки, она сможет сделать это в школе её имени, которую планируют открыть в Казани в 2025 году.

«Сейчас идёт подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — приводит слова Загитовой ТАСС.

При этом до сих пор неизвестно, собирается ли Загитова тренировать на постоянной основе или планирует делать это время от времени. Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщал, что девушка не собирается переезжать в Казань и останется в Москве.

Напомним, Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, а в 2019-м стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.