Костомаров: мировые первенства и Олимпиада без россиян — неполноценные турниры

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров высказался по поводу неучастия представителей России в соревнованиях на международной арене.

«Мы можем вернуться на мировую арену к Олимпиаде‑2026? Хочу в это верить. Надеюсь, что так и будет. Фигурное катание, мировые первенства и Олимпиада без участия россиян — это неполноценный турнир называется, вот и всё», — приводит слова Костомарова «Матч ТВ».

Ранее Костомаров назвал спортсменов, которые, по его мнению, являются самыми влиятельными в России. Ими стали хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и известный теннисист, бывшая первая ракетка мира, победитель US Open — 2021 Даниил Медведев.

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Костомаров показал, как тренируется на льду перед шоу в Минске: