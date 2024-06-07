«Вечер счастья». Алина Загитова показала, как умеет отдыхать

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала, как проводит время. Спортсменка поделилась с подписчиками фото и видеокадрами с танцпола.

«Вчера был вечер счастья», — написала Загитова в собственном телеграм-канале.

Алина Загитова Фото: из личного архива Алины Загитовой

Алина Загитова Фото: из личного архива Алины Загитовой

Ранее Загитова сообщила, что планирует попробовать себя в тренерской деятельности. По словам спортсменки, она сможет сделать это в школе её имени, которую планируют открыть в Казани в 2025 году. Напомним, Алина Загитова является единственной фигуристкой в истории России и второй в мире, которая завоевала все титулы в фигурном катании на юниорском и взрослом уровнях. В 2017 году она выиграла финал Гран-при, в 2018-м стала первой на Олимпийских играх, чемпионатах Европы и России, а в 2019-м стала чемпионкой мира. В том же году она сделала заявление о приостановке своей спортивной карьеры.