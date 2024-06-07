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Почётный президент ФФККР считает, что Загитова может стать хорошим тренером

Почётный президент ФФККР считает, что Загитова может стать хорошим тренером
Алина Загитова
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Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев заявил, что олимпийская чемпионка — 2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может стать хорошим тренером.

«А почему нет, всё-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе. Всё зависит от неё, от того, насколько она серьёзно к этому относится. Одно дело — со стороны наблюдать, другое — на себе прочувствовать. Опыт и техника у неё есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать плюс любовь к детям — только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще. Успеха я Алине искренне желаю, она молодец. Не так много больших спортсменов у нас после окончания карьеры идут на тренерскую работу», — приводит слова Писеева ТАСС.

Ранее Загитова сообщила, что планирует попробовать себя в тренерской деятельности. По словам спортсменки, она сможет сделать это в школе её имени, которую планируют открыть в Казани в 2025 году.

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