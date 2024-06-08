Егор Базин женился, его избранница — российская экс-фигуристка

Российский фигурист, серебряный призёр чемпионата России Егор Базин, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Худайбердиевой, женился. Его избранницей стала экс-фигуристка из России Екатерина Сержантова. Свадебное фото с возлюбленной он выложил в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Егора Базина

Напомним, в прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, они также вошли в состав сборной на будущий сезон. За три года сотрудничества спортсмены собрали в свою коллекцию все комплекты наград — золото, серебро и бронзу. Сержантова является бывшей фигуристкой.

Базин сделал предложение своей возлюбленной ещё в июле 2023 года, но свадебные фото появились только сейчас.