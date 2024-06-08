Алина Загитова: надеюсь, что Игры БРИКС пройдут и среди зимних видов спорта

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём посвящении в послы Игр стран БРИКС, которое состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

«В этом году не только открывала стенд министерства спорта, но и была посвящена в послы игр БРИКС. Если вы вдруг не знаете, БРИКС – это международные мультиспортивные соревнования, и в этом году они пройдут в Казани! Я очень рада, что такие крупные спортивные события проходят на моей малой родине!

Надеюсь, что однажды Игры БРИКС пройдут и среди зимних видов спорта, чтобы я тоже могла принять участие. Ну или выступить как член организационного комитета», — написала фигуристка в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что подтверждено участие 93 стран в мультиспортивном мероприятии.