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В ФФККР выразили желание развивать взрослый любительский спорт

В ФФККР выразили желание развивать взрослый любительский спорт
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Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Гурген Варданян выразил намерения развивать взрослый любительский спорт.

«Я очень рад, что я здесь присутствую. Федерация фигурного катания России решила развивать и поддерживать любительский взрослый спорт. Будем делать всё для того, чтобы в дальнейшем как можно больше людей занимались фигурным катанием, чтобы было больше любителей, участников на соревнованиях. Мы на стороне развития.

Я немного имею представление о любительском взрослом катании, мне понравился уровень, как они катаются, как преподносят своё катание, сложные элементы выполняют. Очень и очень высокий уровень. Чем больше людей, занимающихся спортом, тем больше здоровых людей», — передаёт слова Варданяна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Об этом заместитель гендиректора ФФККР рассказал на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей, который проходит 8 июня на «Чкалов-Арене».

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Новости. Фигурное катание
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