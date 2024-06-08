В ФФККР выразили желание развивать взрослый любительский спорт

Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Гурген Варданян выразил намерения развивать взрослый любительский спорт.

«Я очень рад, что я здесь присутствую. Федерация фигурного катания России решила развивать и поддерживать любительский взрослый спорт. Будем делать всё для того, чтобы в дальнейшем как можно больше людей занимались фигурным катанием, чтобы было больше любителей, участников на соревнованиях. Мы на стороне развития.

Я немного имею представление о любительском взрослом катании, мне понравился уровень, как они катаются, как преподносят своё катание, сложные элементы выполняют. Очень и очень высокий уровень. Чем больше людей, занимающихся спортом, тем больше здоровых людей», — передаёт слова Варданяна корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Об этом заместитель гендиректора ФФККР рассказал на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей, который проходит 8 июня на «Чкалов-Арене».