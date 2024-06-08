«Кира никогда в паре не стояла». Депутат — о Гран-при России среди фигуристов-любителей

Корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина передаёт слова российских фигуристов Андрея Депутата и Киры Гончарь после совместного выступления в категории «мастер-микст» (профессионал и любитель) на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей.

Андрей Депутат (профессионал). Во-первых, у нас было очень мало времени — мы начали месяца три назад. Месяц мы делали только базовые движения: беговые, троечки. Конечно, для Киры это всё новое, потому что она никогда в паре вообще не стояла. У нас, конечно, было очень мало времени, примерно час-два в наделю. Но, как мне кажется, у меня сказалась нехватка выступлений в спорте и желание выступать а-ля в «Ледниковом периоде». Для меня лично это некий вызов, потому что кататься с любителем — это очень интересно, но нужно понимать, что человек слегка ограничен в своих умениях, и нужно подстроить программу так, чтобы не было видно сильной разницы между любителем и профессионалом.

Кира Гончарь (любитель). Для меня это огромный эксперимент, я благодарю Андрея за это чудо. Для меня это классный опыт, я действительно никогда не каталась в паре, и это абсолютно другой мир для меня. Было сложно, мы падали, цеплялись, не получалось. Мы хотели выступить круто, с эффектными элементами, хоть и базовыми. Меньше чем за три месяца мы сделали этот шедевр.

Андрей Депутат. Фишка этого вида в том, чтобы сделать, может быть, не очень сложные элементы, но чтобы они подходили и по стилю, и по эмоциям. Сделать несложно, но классно и красиво.

— Кира, вы, получается, пришли в фигурное катание во взрослом возрасте?

— В осознанном, сознательном возрасте. Очень за 35+ (смеётся). Во-первых, фигурное катание — это красиво и интересно. В моей жизни нет спорта от слова «совсем», а здесь движение. Спортзал я не люблю, а здесь можно подтянуть физическую форму, с эмоциональной частью у меня всё в порядке (улыбается). А остальное всё техника, тренировки.

Финал Гран-при России и СНГ проходит 8 июня в Москве в спортивном комплексе «Чкалов Арена» и проводится Ассоциацией развития массового фигурного катания.