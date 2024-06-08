На финале Гран-при среди взрослых фигуристов-любителей рассказали о подготовке к нему

Сегодня, 8 июня, во время финала Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва рассказала, как проходила подготовка к такому масштабному мероприятию.

«Подготавливался финал очень долго, с начала сезона, как только мы определили 16 этапов, мы поняли, что нужно сразу готовиться к финалу. Это должно быть что-то масштабное, чтобы средства массовой информации заинтересовались и смогли показать историю обычных людей, которые ходят каждый день на работу, это самое главное сейчас.

Работа шла на протяжении всего времени, я уверена, что мы подготовились очень хорошо. Когда прозвучало открытие, честно, я практически заплакала, сдерживала слёзы, как могла. Я осознала этот масштаб и ту работу, которую мы проделали всей нашей командой. Я благодарна каждому члену нашей команды, всем организаторам.

Когда люди узнают про любительское фигурное катание, говорят: «Класс, а мы не знали, что так можно». Мы хотим донести это до людей, сделать всё централизованно. Любительское фигурное катание существует уже более 20 лет. Хочется сделать более централизованно, с едиными правилами, с возможностью проводить этапы Гран-при, финалы, чемпионаты России, чтобы была сборная России. У нас существуют чемпионаты мира и Олимпийские игры среди любителей, как только нам позволят выйти на международную арену, мы также будем на лидирующих позициях занимать первые места, у нас очень сильные любители в России», — передаёт слова Бобровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.