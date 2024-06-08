В Ассоциации развития массового фигурного катания рассказали, как придумали мастер-микст

Сегодня, 8 июня, во время финала Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей президент Ассоциации развития массового фигурного катания Екатерина Боброва рассказала, как появилась дисциплина мастер-микста.

— Расскажите, как появился вид мастер-микст?

— Мужу предложили покататься с любителем, поставить номер. Всех это так заинтересовало на показательных, многие пришли и захотели попробовать, в этом сезоне я придумала правила, по которым происходит судейство мастер-микста, к концу сезона уже официально на этапе Гран-при выступало две пары в этой категории. В следующем сезоне у нас есть заявки уже от шести пар, — передаёт слова Бобровой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Мастер-микст — это категория в которой спортсмен-любитель выступает в паре со спортсменом-профессионалом.