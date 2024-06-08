«Мы — добрые люди, но всему есть предел». Рудковская — о суде с мамой 12-летней фигуристки

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала информацию о суде с мамой ушедшей из Академии «Ангелы Плющенко» 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. С мая 2024 года Арина тренируется в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Мы профинансировали базовую спортивную подготовку, дополнительные занятия, лёд, дополнительный лёд, проживание в гостинице на территории тренировочной базы, коньки, костюмы и прочую экипировку, постановку программ для очень хорошей и талантливой девочки — Ариши Парсеговой, которую по-настоящему полюбили. Она каталась в шоу, и мы со всей искренностью к ней относились. Девочка пришла с двойными прыжками, а ушла со всеми каскадами 3-3 и в четверть четверным тулупом. Мама со слезами счастья на глазах подписала договор, заверяя, что Ариша никогда и никуда от Евгения Викторовича не уйдёт, и ежемесячно подписывала акты, где фиксировались потраченные нами на её дочь денежные средства. Аришу финансировало не государство!

А когда их поманили, увидев результат работы Евгения и его команды, они сломя голову туда побежали! Ни слова благодарности за два года работы всего тренерского штаба «Ангелов Плющенко» и за вложенные в Арину за год 1,9 млн (договор действовал год перед их уходом, поэтому суммы актировались с момента его подписания, а по факту денег было вложено раза в два больше). Сколько с ней специалистов работало!

Наши юристы написали досудебную претензию маме: верните деньги (читайте договор). Мама отписалась юристам, какая она бедная и несчастная, что семья утратила единственный источник денежных средств и поэтому не может продолжать исполнять договор… (она только забыла добавить, что ни копейки не платила по этому договору!). И всё бы ничего, кроме одного «но»: отдых за границей, роскошные новые платья Арише, такси только премиум…

Мы, конечно, очень добрые люди с мужем, но всему есть предел. И Карабасов-Барабасов надо искать точно не здесь, а в государственных школах, где старосты групп собирают с родителей «конверты» за их чад и передают их ежемесячно тренерам! А у нас все официально — как оплата за тренировки (с уплаченными налогами государству), так и вложение привлечённых нами самостоятельно спонсорских средств в детей!

Искренне, честно и всё по закону!

P. S.:

Условия договора, подписанного между Академией и мамой Арины, очень просты: если Арина занимается в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то ВСЕ расходы несёт только наша сторона. Семья ничего не платит.

Если спортсмен уходит до окончания срока действия договора, то он оплачивает полностью или часть (всё зависит от того, когда это произойдёт) понесённых нами расходов (фиксируются каждый месяц в актах). Так как мама Ариши забрала ребёнка меньше чем через год срока действия договора, то по его условиям она должна возместить сумму за 9,5 месяца. И она это прекрасно знала!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.