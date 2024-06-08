«Со взрослыми тяжелее работать». Даниил Самсонов поставил программу фигуристу-любителю

Российский фигурист Даниил Самсонов поделился впечатлениями от постановки программы фигуристу-любителю. Об этом он рассказал на финале Гран-при России и СНГ среди взрослых фигуристов-любителей, который проходит 8 июня в Москве на «Чкалов-Арене».

«Мне в начале мая предложили поучаствовать в эксперименте: поставить на коньки человека, который ни разу не стоял на фигурных коньках и поставить программу. Поскольку мой подопечный — штатный работник, мы катались только час в неделю. Получается, всего прошло пять тренировок — за них мы попытались сделать всё, что могли: поставили на коньки, поставили программу, как смогли. Я доволен нашей работой, у меня только положительные эмоции.

Если сравнивать с маленькими детьми, со взрослыми чуть тяжелее работать, потому что у них совсем другое тело уже, некоторым элементам тяжелее учить, чем ребёнка. Но в любом случае ищем какие-то подходы, находим консенсус.

Только положительно отношусь к инициативе развивать любительское фигурное катание! Чем больше людей занимается фигурным катанием, тем лучше, потому что это потрясающий вид спорта», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.