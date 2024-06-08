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Лакерник будет участвовать в конгрессе Международного союза конькобежцев

Лакерник будет участвовать в конгрессе Международного союза конькобежцев
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Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что примет участие в конгрессе организации.

«Работы будет много, повестка насыщенная. Во-первых, через год предлагается собрать внеочередной конгресс, чтобы принять новую конституцию ISU, которая бы больше отвечала современным реалиям. Во-вторых, техком по одиночному и парному катанию предлагает немало изменений в содержании произвольных программ, которые увеличат роль их артистической составляющей. Будет интересно, примет ли эти предложения конгресс.

Будут ли рассматривать «русский вопрос»? Он решается не на конгрессе. Решение о недопуске принимал совет ISU, он и должен этот вопрос рассматривать. Я думаю, что федерация фигурного катания на коньках оперативно выпустит соответствующую информацию. А я со своей стороны буду рад объяснить принятые решения на международном онлайн-семинаре, который мы проведем на базе нашей академии GSA и который я буду проводить совместно с известным специалистом Ритой Зоннекейн 29-30 июня», — передает слова Лакерника ТАСС.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) состоится с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

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