Тарасова назвала баннер с Исимбаевой в Париже рекламой российского спорта

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что сегодня, 8 июня, во Франции заметили рекламу Олимпийских игр — 2024 в Париже изображением российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой и российским флагом.

«Они выставляют эту фотографию, говоря о том, что смотрите: это Олимпийские игры и это русские. И все знают, что она русская. Все понимают, что это Исинбаева, и, на мой взгляд, это огромная реклама Российской Федерации, российского спорта. Потому что без русских спорт — это просто смешно, мы были, есть и будем. И вот они показывают нам, что когда надо, они таким образом рекламируют Олимпийские игры. Когда они его уберут? Можем, им не подсказывать. Тогда они его долго продержат», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК, спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.