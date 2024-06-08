Косторная и Куница показали произвольную программу «Мастер и Маргарита» для нового сезона

Российская фигуристка Алёна Косторная и её муж Георгий Куница, с которым они вместе выступают в парном катании, представили новую произвольную программу к будущему сезону-2024/2025. Фигуристы будут кататься под композицию «Великий бал Сатаны» авторства Игоря Корнелюка из фильма «Мастер и Маргарита» (2005 год). Соответствующий отрывок постановки спортсмены выложили в своих социальных сетях.

Отмечается, что эту произвольную программу поставила известный тренер в танцах на льду Наталья Линичук, ныне работающая в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, Алёна Косторная завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать в одиночном катании, встав в пару с Георгием Куницей.

В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны. О том, можно ли будет увидеть их в следующем сезоне, спортивная пара ничего не говорила.