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«Я на этом заработала». Алина Загитова рассказала о фэйле со словом «безызбежность»

«Я на этом заработала». Алина Загитова рассказала о фэйле со словом «безызбежность»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова во время выступления на мероприятии Т-двор рассказала аудитории о своём фэйле со словом «безызбежность».

«В каком-то интервью, уже не помню в каком, я сказала эту фразу [безызбежность], микс у меня случился. После этого факапа я посмотрела Википедию, мне много людей писали, что такое слово, оказывается, есть, но не каждый его знал. Хороший кейс в плане того, что я это потом ещё и монетизировала, ещё на этом заработала», — рассказала Загитова во время своего обращения к аудитории.

Напомним, в декабре 2019 года фигуристка официально приостановила карьеру в большом спорте, сейчас она готовится открыть в Татарстане свою школу фигурного катания.

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