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Камила Валиева будет вести шоу о путешествиях с блогером Кариной Кросс

Камила Валиева будет вести шоу о путешествиях с блогером Кариной Кросс
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что станет ведущей тревел-шоу вместе с блогером Кариной Кросс на Первом канале.

«Мы скоро с Кариной будем вести тревел-шоу. Будем показывать традиции регионов нашей большой страны», – сказала Валиева в передаче «Мечталлион» на Первом канале.

Известно, что после того, как Валиева была дисквалифицирована на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил и обнаружением в её организме вещества триметазидина, который может улучшать выносливость, она перестала посещать тренировки и сейчас занимается развитием своей карьеры вне спорта.

Об официальном завершении карьеры фигуристки она не объявляла, однако на лёд она сможет вернуться только в конце 2025 года.

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