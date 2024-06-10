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Валиева и Худайбердиева выложили совместное видео со свадьбы Егора Базина

Валиева и Худайбердиева выложили совместное видео со свадьбы Егора Базина
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Российские фигуристки Камила Валиева и Елизавета Худайбердиева выложили совместное видео со свадьбы Егора Базина. Сегодня, 9 июня, состоялась торжественная церемония.

«Всем привет. Мы тут с Елизаветой. Она уже плачет практически, не может сдерживать эмоции. Мы в очень красивом месте. На свадьбе партнёра Лизы Егора Базина», — записала Валиева видео в своих социальных сетях.

«Я очень переживаю», — добавила Худайбердиева.

Отметим, что Базин сделал предложение своей возлюбленной ещё в июле 2023 года, но свадебные фото появились только несколько дней назад.

Напомним, в прошедшем сезоне танцевальный дуэт Худайбердиевой и Базина завоевал серебро на чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, они также вошли в состав сборной на будущий сезон. Жена Базина, Екатерина Сержантова, является бывшей фигуристкой.

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