Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва сообщила, что не будет принимать участие в шоу Плющенко

Софья Муравьёва сообщила, что не будет принимать участие в шоу Плющенко
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что не будет принимать участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого она тренируется. Спортсменка ответила на этот вопрос в своих социальных сетях.

«Ты будешь в шоу, а то тебя нет на афишах?» – спросил фигуристку подписчик.

«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», – написала Муравьёва.

Напомним, ранее Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу. В период с сентября по январь у его команды запланировано множество шоу в разных городах мира — Алма-Ате, Астане, Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Баку.

Согласно афишам, на них выступят Александр Трусова, Евгений Семененко, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница. При этом Муравьёва не появилась на афишах.

Материалы по теме
«Мы — добрые люди, но всему есть предел». Рудковская — о суде с мамой 12-летней фигуристки
Академия Плющенко требует 1,9 миллиона с ушедшего от них спортсмена
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android