Софья Муравьёва сообщила, что не будет принимать участие в шоу Плющенко

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что не будет принимать участие в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии которого она тренируется. Спортсменка ответила на этот вопрос в своих социальных сетях.

«Ты будешь в шоу, а то тебя нет на афишах?» – спросил фигуристку подписчик.

«В связи с обстоятельствами, которые зависят не от меня, к сожалению, нет», – написала Муравьёва.

Напомним, ранее Плющенко анонсировал даты и места проведения своих ледовых шоу. В период с сентября по январь у его команды запланировано множество шоу в разных городах мира — Алма-Ате, Астане, Санкт-Петербурге, Москве, Минске, Баку.

Согласно афишам, на них выступят Александр Трусова, Евгений Семененко, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Алена Косторная и Георгий Куница. При этом Муравьёва не появилась на афишах.