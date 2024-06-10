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Муравьёва перестала общаться с Трусовой и отписалась от неё в соцсетях

Муравьёва перестала общаться с Трусовой и отписалась от неё в соцсетях
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Серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что перестала общаться с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёром чемпионатов мира и Европы, чемпионкой России Александрой Трусовой. Спортсменка ответила на этот вопрос в своих социальных сетях.

Подписчик спросил Муравьёву, поддерживает ли она общение с Трусовой.

«Нет», – ответила Муравьёва.

Отметим, что фигуристка также отписалась от Александры Трусовой и её лучшей подруги, бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне выступающей за Казахстан.

Ранее Муравьёва сообщила, что не будет выступать в шоу Евгения Плющенко в связи с обстоятельствами, которые от неё не зависят. В шоу двукратного олимпийского чемпиона участвует Трусова.

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