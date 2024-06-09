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Этапы Гран-при-2024/2025: Губанова встретится с Хендрикс, Сакамота — с Кураковой

Сегодня, 9 июня, ISU опубликовал распределение фигуристок по этапам Гран-при.

Первый этап Гран-при пройдёт в США с 18 по 20 октября. Из известных фигуристок там выступят Нина Пинзарроне (Бельгия), Вакаба Хигути, Ринка Ватанабэ (обе – Япония), Хэ Ин Ли, Ю Ен (обе – Южная Корея), Изабо Левито (США).

Второй этап Гран-при пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября. Там примут участие трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото и Хана Ëсида (обе – Япония), бывшая россиянка Екатерина Куракова (Польша) и Кимми Репонд (Швейцария).

Третий этап Гран-при пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Участницы: Луна Хендрикс, Нина Пинзарроне (обе – Бельгия), бывшая россиянка Анастасия Губанова, ныне представляющая Грузию, Вакаба Хигути и Рён Сумиёси(обе – Япония), Эмбер Гленн (США).

Четвёртый этап Гран-при пройдёт в Японии с 8 по 10 ноября. Из известных фигуристок там выступят бывшая россиянка Нина Петрыкина (Эстония), Каори Сакамото (Япония), Екатерина Куракова (Польша).

Пятый этап Гран-при пройдёт в Финляндии с 15 по 17 ноября. Там примут участие Луна Хендрикс (Бельгия), Нина Петрыкина (Эстония), Хана Ëсида (Япония), Ю Ен (Южная Корея), Изабо Левито (США).

Шестой этап Гран-при пройдёт в Китае с 22 по 24 ноября. Участницы: Анастасия Губанова (Грузия), Моне Тиба, Рён Сумиёси, Ринка Ватанабэ (все – Япония), Кимми Репонд (Швейцария), Эмбер Гленн (США).