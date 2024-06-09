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Распределение по этапам Гран-при: Малинин выступит на первых двух — в США и Канаде

Сегодня, 9 июня, ISU опубликовал распределение фигуристок по этапам Гран-при.

Первый этап Гран-при пройдёт в США с 18 по 20 октября. Из известных фигуристов там выступят Кевин Аймо (Франция), ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе, Као Миура (Япония), Денис Васильев (Латвия) и действующий чемпион мира и победитель финала Гран-при Илья Малинин (США).

Второй этап Гран-при пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября. Там примут участие Владимир Литвинцев (Азербайджан), Марк Городницкий (Израиль), Джун Хван Ча (Южная Корея), Джейсон Браун, Илья Малинин (оба – США).

Третий этап Гран-при пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Участники: двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Цзинь Боян (Китай), серебряный призёр чемпионата Европы Александр Селевко (Эстония), двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа (Франция), Михаил Шайдоров (Казахстан), Лукас Бричги (Швейцария).

Четвёртый этап Гран-при пройдёт в Японии с 8 по 10 ноября. Из известных фигуристов там выступят Владимир Литвинцев (Азербайджан), Юма Кагияма, Као Миура (оба – Япония), Джейсон Браун (США).

Пятый этап Гран-при пройдёт в Финляндии с 15 по 17 ноября. Там примут участие Александр Селевко (Эстония), Кевин Аймо (Франция), Даниэль Грассль (Италия), Юма Кагияма (Япония), Джун Хван Ча (Южная Корея), Владимир Самойлов (Польша), Лукас Бричги (Швейцария).

Шестой этап Гран-при пройдёт в Китае с 22 по 24 ноября. Участники: Цзинь Боян (Китай), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Михаил Шайдоров (Казахстан) и Денис Васильев (Латвия).