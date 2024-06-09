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Распределение в танцах по этапам Гран-при: Дэвис/Смолкин встретятся с Мэдисон/Чок

Сегодня, 9 июня, ISU опубликовал распределение фигуристок по этапам Гран-при.

Первый этап Гран-при пройдёт в США с 18 по 20 октября. Из известных фигуристов там выступят бывшая российская пара Диана Дэвис – Глеб Смолкин, ныне представляющая Грузию, двукратные чемпионы мира Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Лиа Несет и бывший россиянин Артём Маркелов, (оба – США), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Второй этап Гран-при пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября. Там примут участие серебряные призёры чемпионата мира — 2024 Пайпер Гиллес – Поль Пуарье, бывшая российская фигуристка Евгения Лопарева и её партнёр Жоффре Бриссо (Франция).

Третий этап Гран-при пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Участники: Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), двукратные чемпионы Европы Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Лиа Несет – Артём Маркелов (США).

Четвёртый этап Гран-при пройдёт в Японии с 8 по 10 ноября. Из известных фигуристов там выступят Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США).

Пятый этап Гран-при пройдёт в Финляндии с 15 по 17 ноября. Там примут участие Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания).

Шестой этап Гран-при пройдёт в Китае с 22 по 24 ноября. Участники: Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) и Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия).