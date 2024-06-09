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Этапы Гран-при-2024/2025: Павлова/Святченко встретятся с действующими чемпионами мира

Сегодня, 9 июня, ISU опубликовал распределение фигуристок по этапам Гран-при.

Первый этап Гран-при пройдёт в США с 18 по 20 октября. Из известных фигуристов там выступят бывшая российская пара Мария Павлова — Алексей Святченко, ныне представляющие Венгрию, Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия), серебряные призёры чемпионата мира Рику Миура – Рюити Кихара (Япония).

Второй этап Гран-при пройдёт в Канаде с 25 по 27 октября. Там примут участие действующие чемпионы мира Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада).

Третий этап Гран-при пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Участники: немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе и бывший россиянин Никита Володин, Сара Конти – Никколо Мачи (Италия).

Четвёртый этап Гран-при пройдёт в Японии с 8 по 10 ноября. Из известных фигуристов там выступят Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) и Рику Миура – Рюити Кихара (Япония).

Пятый этап Гран-при пройдёт в Финляндии с 15 по 17 ноября. Там примут участие Динна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (обе – Канада) и Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Шестой этап Гран-при пройдёт в Китае с 22 по 24 ноября. Участники: Минерва Фабьенне Хазе – Никита Володин (Германия) и Сара Конти – Никколо Мачи (Италия).