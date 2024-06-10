Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Яна Рудковская рассказала, кто будет выступать в её новых ледовых шоу

Яна Рудковская рассказала, кто будет выступать в её новых ледовых шоу
Яна Рудковская
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что начала работу над рядом ледовых шоу. Она отметила, что к работе привлечены сразу несколько команд фигуристов. Среди них Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Евгений Семененко и Александра Трусова.

«Я активно начала работу над нашими новыми ледовыми шоу, а их будет очень много в сезоне. Особенно в новогодние праздники. У нас будут работать единовременно три команды фигуристов на разных площадках. Не только в разных городах России, но и в других странах.

Катать главных героинь в наших новогодних сказках будут Саша Трусова, Юля Липницкая, Алёна Косторная с Гошей Куницей, Софья Самоделкина, Макар Игнатов, Софья Титова и Лена Костылева. И, конечно, мои Евгений и Александр Плющенко. На днях мне подтвердил участие в наших шоу тренер Жени Семененко — Алексей Николаевич Мишин. Интерес к нашим сказкам — огромный», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Ранее Рудковская прокомментировала информацию о суде с мамой ушедшей из Академии «Ангелы Плющенко» 12-летней фигуристки Арины Парсеговой.

Материалы по теме
Как изменились легендарные олимпийские чемпионки в парном катании? Фото
Как изменились легендарные олимпийские чемпионки в парном катании? Фото
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android