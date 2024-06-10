Рудковская: Муравьёва решила не участвовать в наших шоу. Не сошлись в вопросе гонорара

Продюсер Яна Рудковская сообщила, что серебряный призёр чемпионата России – 2024 российская фигуристка Софья Муравьёва отказалась от участия в ледовых шоу, руководителем которых она является.

«Мы Соне предложили ключевые — главные роли в шоу, включая съёмку во всех промо наших сказок. Увы, не смогли договориться в вопросе гонорара, поэтому Соня приняла решение не участвовать в шоу и сконцентрироваться только на спорте в сезоне. Евгений её в этом поддержал.

Это её решение, и я его уважаю. Мне очень жаль, что Соня не украсит наши шоу в этом сезоне», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Ранее продюсер рассказала, что начала работу над рядом ледовых шоу. Она отметила, что к работе привлечены сразу несколько команд фигуристов. Среди них Юлия Липницкая, Евгений Плющенко, Евгений Семененко и Александра Трусова.