Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл

В возрасте 85 лет не стало известного американского тренера по фигурному катанию Фрэнка Кэрролла. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания США.

«Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского дела Фрэнка Кэрролла. Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», – сообщила пресс-служба национальной федерации в социальных сетях.

За время тренерской работы Кэрролл сотрудничал с олимпийским чемпионом 2010 года Эваном Лайсачеком, серебряным и бронзовым призёром ОИ, пятикратной чемпионкой мира (1996, 1998, 2000-2001, 2003) Мишель Кван, а также с казахстанским одиночником Денисом Теном.