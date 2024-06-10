Загитова рассказала, что боится осуждения общества из-за её внешнего вида

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что боится осуждения общества из-за своего внешнего вида.

«Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе, не поймут: неправильно оделась, не так причёску сделала, макияж лежит плохо. Сейчас я прорабатываю эти страхи. Противовес этому — люди, которые меня поддерживают. Мне многие говорят добрые слова, и с их помощью я становлюсь увереннее. Понимаю, что всё делаю правильно. А сомнения — это плохо. Избегайте их», — сказала Загитова «Матч ТВ».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).