Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова вспомнила самый напряжённый момент в карьере.

«Момент опустошения. После Олимпиады буквально две‑три недели прошло, и чемпионат мира в Милане — это был короткий период, за который случилось столько всего! У меня была температура 39,5. Это нормальная ситуация после напряжённого состояния. Боязнь того, что я проиграю, колоссальное давление, страх за репутацию нашей державы. Я проиграла. А через год я победила на чемпионате мира. Я подкорректировала рабочую стратегию, провела работу над ошибками. Поэтому важны цель и мотивация. Главное — понимать, ради чего ты трудишься», — сказала Загитова «Матч ТВ».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).