Загитова: мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаёшь на пьедестал и поёшь гимн страны

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова вспомнила, за что ей так полюбился профессиональный спорт.

«Мне нравилось, когда я побеждала. Ты встаёшь на пьедестал, на тебя надевают медаль, смотрит весь зал, ты поёшь гимн своей страны, тебе аплодируют. Это те моменты, за которые я больше всего любила спорт», — приводит слова Загитовой «Матч ТВ».

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка в женском одиночном катании, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Ранее она рассказала, что боится осуждения общества из-за своего внешнего вида. Этот страх она прорабатывает.