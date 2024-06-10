Стала известна точная сумма миллионных убытков ISU за 2023 год

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил финансовый отчёт организации на конгрессе в Лас-Вегасе (США).

Доходы ISU за 2023 год составили € 37,2 млн – на € 518 тыс. меньше, чем было запланировано в бюджете. Убытки организации составили € 8,9 млн. Это значительно меньше, чем было в 2022 году. Тогда финансовая недостача составила € 18,8 млн.

Показатель убытков в операционной деятельности оказался намного меньше запланированного в бюджете – € 2,6 млн против € 6,1 млн. Чистые потери ISU составили € 3,7 млн и превысили прогнозируемый показатель на € 1,2 млн. В 2022 году показатель чистых потерь равнялся € 19,8 млн.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался сегодня, 10 июня, в Лас-Вегасе (США), и закончится в пятницу, 14 июня. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.