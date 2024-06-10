Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стала известна точная сумма миллионных убытков ISU за 2023 год

Стала известна точная сумма миллионных убытков ISU за 2023 год
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил финансовый отчёт организации на конгрессе в Лас-Вегасе (США).

Доходы ISU за 2023 год составили € 37,2 млн – на € 518 тыс. меньше, чем было запланировано в бюджете. Убытки организации составили € 8,9 млн. Это значительно меньше, чем было в 2022 году. Тогда финансовая недостача составила € 18,8 млн.

Показатель убытков в операционной деятельности оказался намного меньше запланированного в бюджете – € 2,6 млн против € 6,1 млн. Чистые потери ISU составили € 3,7 млн и превысили прогнозируемый показатель на € 1,2 млн. В 2022 году показатель чистых потерь равнялся € 19,8 млн.

59-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) начался сегодня, 10 июня, в Лас-Вегасе (США), и закончится в пятницу, 14 июня. Российские спортсмены не выступают на соревнованиях под эгидой ISU с 2022 года.

Материалы по теме
Распределение по этапам Гран-при: Малинин выступит на первых двух — в США и Канаде
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android