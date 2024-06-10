«Чую, в среду много постов будет». Галлямов — о слушаниях CAS по российским апелляциям

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира и Европы российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, неоднозначно отреагировал на новость о том, что в среду, 12 июня, Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по российским апелляциям на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении мест командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) из-за допинг-дела Камилы Валиевой.

Эта новость касается непосредственно Галлямова, так как он входил в состав сборной России на командном турнире. Согласно решению ISU, он потерял золото ОИ и стал бронзовым призёром.

«Чую, что в среду много будет постов в Уютной», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.