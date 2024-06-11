Гуменник — о мужском катании: конкуренция у нас хорошая, сравнимая с мировым уровнем

Российский фигурист Пётр Гуменник, серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России, в беседе с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым в эфире подкаста на Первом канале высказался об отсутствии международных соревнований.

Траньков. Готов ли Пётр I прорубить окно в Европу? И как тебе вообще сейчас конкуренция в мужском одиночном катании?

Гуменник. Конкуренция у нас правда хорошая, сравнимая с мировым уровнем. Если «окно в Европу» появится, то я бы с удовольствием, конечно, туда пролез и посоревновался бы уже с европейцами. Со всем миром. Этого я, конечно, жду уже давно. Но пока такой возможности нет. У нас вполне хорошие соревнования. Сам я тоже спрогрессировал за эти два года, и соперники не дают расслабиться.