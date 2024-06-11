Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

CAS сегодня ночью рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота ОИ

CAS сегодня ночью рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в ночь с 11 на 12 июня (по времени Лас-Вегаса) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

«Апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса. ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным. Совет ISU постановил, что объяснения, предоставленные Камилой Валиевой и всей командой, достаточны, чтобы пересмотреть результаты в пользу бронзовой медали для команды Олимпийского комитета России», — сообщил советник ISU Майкл Гистлингер в ходе конгресса организации.

Отметим, если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7 августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе фигурного катания. Первую апелляцию на него подала команда Канады, которая осталась на четвёртом месте, вторую — Олимпийский комитет России, третью — ФФККР, четвёртую — российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире.

Материалы по теме
Жизнь кипит, несмотря на дисквалификацию. Валиева покоряет шоу-бизнес и политику
Жизнь кипит, несмотря на дисквалификацию. Валиева покоряет шоу-бизнес и политику
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android