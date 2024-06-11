CAS сегодня ночью рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в ночь с 11 на 12 июня (по времени Лас-Вегаса) рассмотрит апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпийских игр в Пекине.

«Апелляция будет рассмотрена сегодня ночью по времени Лас-Вегаса. ISU смотрит на это дело оптимистично, потому что наше решение было логичным. Совет ISU постановил, что объяснения, предоставленные Камилой Валиевой и всей командой, достаточны, чтобы пересмотреть результаты в пользу бронзовой медали для команды Олимпийского комитета России», — сообщил советник ISU Майкл Гистлингер в ходе конгресса организации.

Отметим, если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, 7 августа Международный олимпийский комитет (МОК) наградит американцев медалями.

Напомним, после дисквалификации Валиевой ISU презентовал новую тройку призёров командного турнира Олимпиады-2022: сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось американцам, серебро – японцам. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе фигурного катания. Первую апелляцию на него подала команда Канады, которая осталась на четвёртом месте, вторую — Олимпийский комитет России, третью — ФФККР, четвёртую — российские фигуристы, участвовавшие в командном турнире.